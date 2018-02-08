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14:05, 8 февраля 2018 1 973
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В центре Рязани забился канализационный колодец

В центре Рязани забился канализационный колодец

В центре Рязани забился колодец. Ремонт проводят сотрудники «Водоканала» на пересечении улиц Горького и Свободы.

По словам ремонтников, они устраняют затор в канализационной трубе уже в течение часа.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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5 часов назад
Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 1

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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