В центре Рязани забился канализационный колодец

В центре Рязани забился колодец. Ремонт проводят сотрудники «Водоканала» на пересечении улиц Горького и Свободы.
По словам ремонтников, они устраняют затор в канализационной трубе уже в течение часа.
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В центре Рязани забился колодец. Ремонт проводят сотрудники «Водоканала» на пересечении улиц Горького и Свободы.
По словам ремонтников, они устраняют затор в канализационной трубе уже в течение часа.
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