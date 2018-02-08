В Рязани изменили схему движения на перекрестке в центре города

В центре Рязани изменили схему движения. Речь идет о перекрестке улиц Семинарской и Соборной.
Теперь с улицы Семинарской можно поворачивать направо, пешеходный светофор для всех направлений горит одновременно.
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В центре Рязани изменили схему движения. Речь идет о перекрестке улиц Семинарской и Соборной.
Теперь с улицы Семинарской можно поворачивать направо, пешеходный светофор для всех направлений горит одновременно.
Фото пользователя «
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