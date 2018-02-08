Сотрудники рязанского СОБРа почтили память погибшего в Чечне товарища

Сотрудники рязанского СОБРа почтили память подполковника милиции Виктора Лунина, погибшего при исполнении долга. Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.
В четверг, 8 февраля, на Аллее Героев Новогражданского кладбища собрались товарищи Лунина, погибшего при исполнении служебного долга. Руководство и личный состав СОБРа отдела Росгвардии по Рязанской области почтили память погибшего сослуживца минутой молчания и возложили цветы к его могиле.
8 февраля 2002 года Виктор Лунин в группе рязанских милиционеров возвращался на базу после выполнения боевого задания. В районе населенного пункта Чечен-Аул Чеченской Республики автомобиль с милиционерами подорвался на мощном радиоуправляемом фугасе. В результате полученных ранений рязанец погиб.
Приказом президента его посмертно наградили оредном Мужества и зачислили в списки органов внутренних дел России.