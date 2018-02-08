Рязанский развлекательный комплекс вошел в десятку лучших в России

Рязанский развлекательный комплекс «В некотором царстве» вошел в десятку лучших в России. Об этом сообщили на
Ивестпроект Рязанской области удостоился государственно премии в области туризма. Победителей поздравил зампред Правительства России Виталий Мутко на церемонии вручения в Москве в среду, 7 февраля.
В сообщении также отметили, что туристско-развлекательный комплекс «В некотором царстве» построен в рамках создаваемого в области туристско-рекреационного кластера «Рязанский» и является одним из самых популярных объектов как среди жителей региона, так и туристов.
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