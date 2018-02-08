Рязанский поселок потратил грант на мусоровоз

Поселок Тума потратил грант на мусоровоз и контейнеры. Об этом сообщило издательство «
В декабре прошлого года поселок стал вторым во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и
Глава администрации поселения Виктор Лазарев рассказал, что из полученных денег 2,5 миллиона рублей ушли на мусоровоз. Пять лет назад администрация купила одну машину, но ее недостаточно.
Оставшиеся деньги потратили на 22 мусорных контейнера и щебень.
«В поселке много улиц, которые не имеют асфальтового покрытия, — рассказал Виктор Михайлович. — И для их ремонта на выигранные средства администрация приобрела еще и 250 тонн щебня».