Рязанский медработник добилась пенсии через суд

Рязанский медработник добилась досрочной трудовой пенсии через суд. Об этом
Женщина отработала по профессии 25 лет. Управление Пенсионного фонда по Сараевскому району отказало ей в назначении пенсии, не включив в льготный стаж периоды нахождения на курсах по повышению квалификации.
Районный суд удовлетворил требования истицы в полном объеме, так как во время повышения квалификации трудовой договор с женщиной не расторгали, ей выплачивалась зарплата и отчислялись страховые взносы в Пенсионный фонд.
Рязанский облсуд оставил решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу.