Рязанцы не поддержали вывод 50 частных домов на Московском из зоны застройки

В среду, 7 февраля, на публичных слушаниях рязанцы не поддержали изменения в Генплане на Московском.
Участок площадью 5,71 га в границах 1-го Коломенского проезда, улицы Коломенская, 6-го Коломенского проезда и улицы Ветеринарная предложили перевести из зоны застройки в общественно-жилую.
Территория входит в новую муниципальную программу развития, которая предполагает расселение и снос ветхих домов за частный счет и новое строительство на их месте. Сейчас на территории располагаются 48 частных одноэтажных домов 1957-59 годов постройки.
Как отметил докладчик, в 2011 и 2012 годах участок выставлялся на торги, но инвесторов на него не нашлось. Он пояснил, что изменение Генплана позволит строить на участке здания неограниченной этажности.
Докладчик пояснил, что пока инвестора на проект нет.
На слушания пришло около 50 человек, но зарегистрировались 28.
Участники требовали расселения частных домов, но нашлись и те, кто был против. Большинство проголосовало против изменения в Генплане, некоторые воздержались.
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».