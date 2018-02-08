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10:42, 8 февраля 2018 1 631
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Рязанцев предупредили о сильном тумане

Рязанцев предупредили о сильном тумане

В четверг, 8 февраля, в Рязанской области ожидается сильный туман. Соответствующее метеопредупреждение выпустила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Туман с видимостью до 500-1000 метров сохранится до конца дня и ночью в пятницу, 9 февраля.


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1 день назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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