Рязанцев предупредили о сильном тумане

В четверг, 8 февраля, в Рязанской области ожидается сильный туман. Соответствующее метеопредупреждение выпустила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Туман с видимостью до 500-1000 метров сохранится до конца дня и ночью в пятницу, 9 февраля.
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В четверг, 8 февраля, в Рязанской области ожидается сильный туман. Соответствующее метеопредупреждение выпустила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Туман с видимостью до 500-1000 метров сохранится до конца дня и ночью в пятницу, 9 февраля.
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