Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего подростка из Курской области. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
15-летний Владислав Андреевич Балахнев вышел из дома в селе Плехово в четверг, 1 февраля, и не вернулся.
Приметы: рост 170 см, вес 75 кг, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет: куртка до бедра темно-синего цвета со светоотражающими элементами на рукавах, на спине логотип «Эскорт-Центр», спортивные штаны с логотипом «Russia», высокие рыбацкие сапоги, болоньевые черно-синие перчатки с белыми полосками.
Подросток может находится в любом регионе России.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам