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21:13, 8 февраля 2018 1 443
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего подростка

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего подростка

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего подростка из Курской области. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

15-летний Владислав Андреевич Балахнев вышел из дома в селе Плехово в четверг, 1 февраля, и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, вес 75 кг, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет: куртка до бедра темно-синего цвета со светоотражающими элементами на рукавах, на спине логотип «Эскорт-Центр», спортивные штаны с логотипом «Russia», высокие рыбацкие сапоги, болоньевые черно-синие перчатки с белыми полосками.

Подросток может находится в любом регионе России.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52, 02, 102.


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