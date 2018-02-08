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15:42, 8 февраля 2018 673
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Российские болельщики устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA. Видео

Российские болельщики устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA. Видео

Болельщики российской Олимпийской сборной устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA. Ролик опубликовал канал SportHeart в YouTube. Его сняли в январе.

«Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями WADA и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой WADA мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской Олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь», — прокомментировали авторы видео.

Последнюю фразу из комментария проецировали на стену напротив штаб квартиры.

Напомним, 5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, отстранив сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года.

Российские спортсмены смогут выступить на ней под нейтральным флагом при соблюдении строгих условий. Лыжники будут выступать в бордовой форме с аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia («олимпийский атлет из России»).

Болельщикам разрешили использовать российский флаг во время зимней Олимпиады в Пхенчхане.

В начале февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах. МОК, тем не менее, отказался допустить до Игр в Пхенчхане 13 из них. Комитет также объявил о планах подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS.

WADA выразило «серьезную обеспокоенность» вердиктом CAS и поддержало стремление МОК его оспорить.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля.


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