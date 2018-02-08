Российские болельщики устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA. Видео

Болельщики российской Олимпийской сборной устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA. Ролик опубликовал канал SportHeart в YouTube. Его сняли в январе.
«Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями WADA и МОК. Световым шоу перед штаб-квартирой WADA мы хотим сказать всему миру, что единственный допинг российской Олимпийской сборной — это наша поддержка и любовь», — прокомментировали авторы видео.
Последнюю фразу из комментария проецировали на стену напротив штаб квартиры.
Напомним, 5 декабря МОК
Российские спортсмены смогут выступить на ней под нейтральным флагом при соблюдении строгих условий. Лыжники
Болельщикам
В начале февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах. МОК, тем не менее,
WADA выразило «серьезную обеспокоенность» вердиктом CAS и поддержало стремление МОК его оспорить.
Игры пройдут с 9 по 25 февраля.