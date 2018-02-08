Россия испытала плазменные двигатели СПД-140 для спутников. Об этом «
Агрегаты апробировали около полутора месяцев назад.
«Была получена летная квалификация и этого двигателя тоже, а не просто наземная. Летные испытания были проведены в составе европейского спутника», — сказал Тестоедов.
По его словам, в последующих проектах, где требуется довыведение больших масс, чем может нести ракета, «ИСС Решетнева» будет устанавливать на спутники дополнительные двигатели большей тяги. Они позволят быстрее выводить спутник в нужную позицию.
«В частности, предполагается использовать двигатели не СПД-100, а СПД-140 с тягой около 56 граммов. В семь-восемь раз больше тяга, в семь-восемь раз меньше время на довыведение», — заявил глава «ИСС имени Решетнева».
Плазменный ракетный двигатель представляет собой разновидность электрического силового агрегата, в нем рабочее тело ускоряется, находясь в состоянии плазмы.
Фото