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19:43, 8 февраля 2018 1 500
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Россия испытала плазменные двигатели

Россия испытала плазменные двигатели

Россия испытала плазменные двигатели СПД-140 для спутников. Об этом «РИА Новости» заявил глава «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов на Singapore Airshow 2018.

Агрегаты апробировали около полутора месяцев назад.

«Была получена летная квалификация и этого двигателя тоже, а не просто наземная. Летные испытания были проведены в составе европейского спутника», — сказал Тестоедов.

По его словам, в последующих проектах, где требуется довыведение больших масс, чем может нести ракета, «ИСС Решетнева» будет устанавливать на спутники дополнительные двигатели большей тяги. Они позволят быстрее выводить спутник в нужную позицию.

«В частности, предполагается использовать двигатели не СПД-100, а СПД-140 с тягой около 56 граммов. В семь-восемь раз больше тяга, в семь-восемь раз меньше время на довыведение», — заявил глава «ИСС имени Решетнева».

Плазменный ракетный двигатель представляет собой разновидность электрического силового агрегата, в нем рабочее тело ускоряется, находясь в состоянии плазмы.

Фото fakel-russia.com


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