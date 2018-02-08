Проект будущего микрорайона в пойме рек вдоль Московского шоссе одобрили по итогам слушаний

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру утвердить проект планировки в пойме рек вдоль Московского шоссе. Заключение официально опубликовали в четверг, 8 февраля.
На участке в 80 гектаров в границах Московского шоссе, проектируемой улицы Брестской и реки Трубеж собираются построить 16 многоэтажек и поселить около 19 тысяч человек. Кроме того, планируется возведение четырех детсадов на 350 мест, школьного комплекса на 3 400 человек, поликлиники, многоуровневых парковок под 5 200 машин и парка с набережной.
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Окончательное решение примет городская дума.