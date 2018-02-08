Прио-Внешторгбанк рассказал рязанцам об изменениях в валютном законодательстве

В Прио-Внешторгбанке прошло мероприятие для рязанских предпринимателей, посвященное обзору изменений в валютном законодательстве.
На семинаре подробно обсудили нововведения, касающиеся валютных операций, правила постановки на учет экспортных контрактов и другие важные вопросы.
«Особый акцент был сделан на практическое применение правовых изменений при взаимодействии клиентов с банком», — прокомментировала мероприятие начальник отдела валютного контроля банка Елена Ермакова.
Прио-Внешторгбанк, обладая валютной лицензией, с 1992 года предлагает клиентам спектр услуг, касающихся внешнеэкономической деятельности.