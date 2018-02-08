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17:54, 8 февраля 2018 290

Прио-Внешторгбанк рассказал рязанцам об изменениях в валютном законодательстве

Прио-Внешторгбанк рассказал рязанцам об изменениях в валютном законодательстве

В Прио-Внешторгбанке прошло мероприятие для рязанских предпринимателей, посвященное обзору изменений в валютном законодательстве.

На семинаре подробно обсудили нововведения, касающиеся валютных операций, правила постановки на учет экспортных контрактов и другие важные вопросы.

«Особый акцент был сделан на практическое применение правовых изменений при взаимодействии клиентов с банком», — прокомментировала мероприятие начальник отдела валютного контроля банка Елена Ермакова.

Прио-Внешторгбанк, обладая валютной лицензией, с 1992 года предлагает клиентам спектр услуг, касающихся внешнеэкономической деятельности.


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2 дня назад
Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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