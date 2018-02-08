Названы самые продаваемые китайские автомобили в России

Аналитическое агентство «
Лидером в очередной раз стал Lifan X60, продажи которого в прошлом году составили 7 371 единиц, показав снижение на 3%. Следующие две позиции рейтинга тоже занимают модели Lifan: на втором месте располагается модель = Х50 (4 778 единицы; -20%), а на третьем — седан Solano (3 897 автомобиля; +63%).
Далее следует дебютант российского рынка Chery Tiggo 3, который разошелся тиражом в 2 651 экземпляров. Замкнул пятерку лидеров Geely Emgrand Х7, который приобрели 1 523 россиянина — на 12% больше, чем в 2016 году.
В топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России по итогам 2017 года также попали: Chery Tiggo 5 (1 519 штук; +51%), Haval H6 (1 434 автомобилей), Changan CS35 (1 388 машин; рост в 2,7 раза), Zotye T600 (1 082 единиц; рост в 3,7 раза) и Chery Tiggo 2 (891 автомобилей).
Всего на российском рынке в прошлом году реализовали около 32 тысяч автомобилей китайских марок (с учетом LCV), что на 4% больше, чем в 2016-м.