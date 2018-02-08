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13:31, 8 февраля 2018 604
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На Кубани подросток потушил сигарету об икону 2

На Кубани подросток потушил сигарету об икону

На Кубани подросток потушил сигарету об икону. Фотографию опубликовали в группе «Горячий Ключ Онлайн. Краснодарский край».

Молодой человек испортил икону, закрепленную на заборе у храма Святого Архангела Михаила в станице Мартанской.

Полиция начала проверку.

По данным газеты «Комсомольская Правда-Кубань», в полицию обратился настоятель храма.

«Я так и подумал, что ожог на лике — это проделки хулиганов. Это просто отвратительно. У человека, который осквернил икону, нет ничего святого», — возмутился иерей Димитрий.

Местные жители отметили, что это не первый случай поругания святыни в станице. Несколько лет назад неизвестные сожгли вывеску храма.


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1 день назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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