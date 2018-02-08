На Кубани подросток потушил сигарету об икону. Фотографию опубликовали в группе «
Молодой человек испортил икону, закрепленную на заборе у храма Святого Архангела Михаила в станице Мартанской.
Полиция начала проверку.
По данным газеты «
«Я так и подумал, что ожог на лике — это проделки хулиганов. Это просто отвратительно. У человека, который осквернил икону, нет ничего святого», — возмутился иерей Димитрий.
Местные жители отметили, что это не первый случай поругания святыни в станице. Несколько лет назад неизвестные сожгли вывеску храма.