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17:35, 8 февраля 2018 405

МТС улучшила голосовую связь в Рязанской области

МТС улучшила голосовую связь в Рязанской области

МТС завершила первый этап масштабной программы модернизации телекоммуникационной сети в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ходе работ оператор связи заменил оборудование базовых станций стандарта 2G в 70 населенных пунктах области, где проживает более 400 тысяч человек.

Голосовую сеть была улучшили в Сасове, Скопине, Касимове, Шацке, Новомичуринске, Александро-Невском, Ермиши, Пронске, Сапожоке, Агро-Пустыни, Ижевском, Инякине и других. Модернизация сети 2G продлится до конца 2018 года и затронет все районы Рязанской области.

«Для нас важно, чтобы наши абоненты получали высокое качество услуг вне зависимости от того, как далеко от областного центра они живут или работают. В этом году мы продолжим нашу программу и улучшим качество „голоса“ еще в 30 населенных пунктах региона, среди которых Чучково, Тума, Елатьма, Елизаветовка, Варские и другие», — отметил директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Новое оборудование позволит повысить стабильность и качество голосовых соединений, расширить зону покрытия сети на 20%, а также включить в сетях «второго поколения» технологию высокой четкости HD-Voice. Это значит, что при звонке можно будет еще лучше слышать собеседника, без посторонних звуков — таких, как шум дороги или фоновая музыка.

В сообщении отметили, что почти вся населенная территория области может пользоваться сетью 2G МТС. Компания продолжает строительство станций «четвертого поколения». Услугами скоростного мобильного интернета 4G обеспечено более 80% жителей области в 89 населенных пунктах.


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МТС улучшила голосовую связь в Рязанской области
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