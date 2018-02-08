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17:13, 8 февраля 2018 464
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Любимов наградил молодых ученых

Любимов наградил молодых ученых

В четверг, 8 февраля, Николай Любимов наградил молодых ученых. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Премию получили 18 человек. Всего в конкурсе участвовал 81 представитель шести вузов и трех предприятий области.

Любимов поздравил молодежь с Днем российской науки.

«Несмотря на молодость, вы правильно определили приоритеты в жизни. Такие люди, как вы, сейчас востребованы в экономике, социальной сфере, в самых разных отраслях. Абсолютно везде нужны инновации, свежие и креативные идеи», — сказал губернатор.

По его словам, регион обладает «мощным потенциалом» для «цифровой трансформации».

«Здесь мы во многом рассчитываем на молодых ученых, хорошо образованных специалистов. Вместе нам предстоит проделать большую и крайне важную работу. Убежден, что с вашей поддержкой, новыми идеями и знаниями мы сможем добиться самых лучших результатов», — отметил Любимов.

Премию «Молодой ученый года» вручают с 2015 года.


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