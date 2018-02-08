В четверг, 8 февраля, Николай Любимов наградил молодых ученых. Об этом
Премию получили 18 человек. Всего в конкурсе участвовал 81 представитель шести вузов и трех предприятий области.
Любимов поздравил молодежь с Днем российской науки.
«Несмотря на молодость, вы правильно определили приоритеты в жизни. Такие люди, как вы, сейчас востребованы в экономике, социальной сфере, в самых разных отраслях. Абсолютно везде нужны инновации, свежие и креативные идеи», — сказал губернатор.
По его словам, регион обладает «мощным потенциалом» для «
«Здесь мы во многом рассчитываем на молодых ученых, хорошо образованных специалистов. Вместе нам предстоит проделать большую и крайне важную работу. Убежден, что с вашей поддержкой, новыми идеями и знаниями мы сможем добиться самых лучших результатов», — отметил Любимов.
Премию «Молодой ученый года» вручают с 2015 года.