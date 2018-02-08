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15:54, 8 февраля 2018 491
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Карабасов поздравил с 82-летием Почетного гражданина Рязани

Карабасов поздравил с 82-летием Почетного гражданина Рязани

Фото: Администрация Рязани

Сергей Карабасов поздравил Почетного гражданина Рязани, руководителя «Водоканала» в 80-е и 90-е годы Ивана Татанова. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Рязанца поздравил также глава города Владислав Фролов. Карабасов поблагодарил Татанова за «огромный вклад в развитие города Рязани» и пожелал здоровья, счастья и долголетия.

Иван Татанов родился в Путятинском районе Рязанской области, закончил московский институт инженерно-водного хозяйства. Трудовой путь он начал на должности прораба в тресте «Гидромеханизация».

В 1960 году его перевели на нефтезавод мастером цеха воды и канализации. Там инженер разработал очистную линию, не имеющую аналогов, тем самым ликвидировав опасность загрязнения Оки.

В 1983 году по приглашению Надежды Чумаковой он возглавил рязанский «Водоканал». С его приходом улучшилась система водоснабжения, совместно с Московским институтом «Гидрокоммунводоканал» разработали систему очистки сточных вод, реконструировали насосные станции, увеличили диаметр сточных коллекторов.

Все старые подземные коммуникации заменили на новые, большей пропускной способности, соединенные по специальной схеме. Под руководством Татанова в Рязани появилась программа по обеспечению горожан артезианской водой и внедрению новых технологий очистки речной воды.

В январе 1993 года рязанца избрали членом-корреспондентом жилищно-коммунальной академии. В 1996 году Международный аттестационный Совет постановил присудить Татанову ученую степень доктора технических наук по разделу «Системы управления водопроводно-канализационным хозяйством».

Он награжден орденом Ленина и орденом Почета, Золотыми медалями ВДНХ за создание эффективных природоохранных систем.


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