Рязанец попросил Путина наградить освобождавших Югославию партизан

Хорват из Рязани обратился к Владимиру Путину с просьбой о награждении соотечественников. Об этом
Ивица Вукоевич считает, что награды должны получить 15 партизан, которые освобождали территорию бывшей Югославии от фашистов.
«30 лет, сколько я живу в России, на мне сказались. Российский дух и патриотизм молодых. И отношение здесь совсем другое к ветеранам в России. К сожалению, на территории бывшей Югославии после распада в 1992 году наши ветераны ушли на второй план», — рассказал Вукоевич.
В 2015 году в Прняворе 25 ветеранов получили юбилейные медали к 70-летию Победы. Вручала, их, в том числе, и российская сторона. Ивица Вукоевич хочет успеть к 10 июля — дню освобождения Прнявора. По его словам, для югославских ветеранов это был бы очень дорогой подарок.