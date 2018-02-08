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12:07, 8 февраля 2018 642
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Рязанец попросил Путина наградить освобождавших Югославию партизан

Рязанец попросил Путина наградить освобождавших Югославию партизан

Хорват из Рязани обратился к Владимиру Путину с просьбой о награждении соотечественников. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Ивица Вукоевич считает, что награды должны получить 15 партизан, которые освобождали территорию бывшей Югославии от фашистов.

«30 лет, сколько я живу в России, на мне сказались. Российский дух и патриотизм молодых. И отношение здесь совсем другое к ветеранам в России. К сожалению, на территории бывшей Югославии после распада в 1992 году наши ветераны ушли на второй план», — рассказал Вукоевич.

В 2015 году в Прняворе 25 ветеранов получили юбилейные медали к 70-летию Победы. Вручала, их, в том числе, и российская сторона. Ивица Вукоевич хочет успеть к 10 июля — дню освобождения Прнявора. По его словам, для югославских ветеранов это был бы очень дорогой подарок.


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2 дня назад
Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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