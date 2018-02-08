Госдума в первом чтении приняла закон о свободном сборе валежника в лесу

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд. Об этом передает «
Предлагается ввести упрощенный порядок сбора поваленных деревьев, кустарников или естественно поврежденных частей для использования в личном хозяйстве.
Как отметил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, вопрос «чрезвычайно актуален» практически для всех регионов России.
«Помимо решения бытовой проблемы, граждане, собирая валежник, будут содействовать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, таким образом очищая их от захламления древесными материалами», — пояснил он.
Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, относит валежник к недревесным лесным ресурсам.