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11:39, 8 февраля 2018 1 362
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Госдума в первом чтении приняла закон о свободном сборе валежника в лесу 1

Госдума в первом чтении приняла закон о свободном сборе валежника в лесу

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд. Об этом передает «РИА Новости».

Предлагается ввести упрощенный порядок сбора поваленных деревьев, кустарников или естественно поврежденных частей для использования в личном хозяйстве.

Как отметил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, вопрос «чрезвычайно актуален» практически для всех регионов России.

«Помимо решения бытовой проблемы, граждане, собирая валежник, будут содействовать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, таким образом очищая их от захламления древесными материалами», — пояснил он.

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, относит валежник к недревесным лесным ресурсам.


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