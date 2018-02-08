Двое россиян вошли в рейтинг самых богатых владельцев криптовалюты

Россияне Виталик Бутерин и Валерий Вавилов вошли в первый рейтинг самых богатых владельцев криптовалюты по версии Forbes. Авторы списка отмечают, что примерно оценивали капиталы из-за непрозрачности рынка, сообщает
Лидером рейтинга стал один из основателей платформы Ripple Крис Ларсен с 75,5-7 миллиардами долларов. В январе он занял 15-е место в списке богатейших людей Америки.
За ним следует Джозеф Любин — гендиректор блокчейн-компании Consensys и соучредитель Ethereum. Forbes оценил состояние 53-летнего предпринимателя в 1-5 миллиардов долларов.
В топ-3 попал исполнительный директор криптобиржи Binance Чангпенг Жао с капиталом в 1,1-2 миллиарда долларов.
Среди криптовалютных миллионеров оказались Валерий Вавилов и Виталик Бутерин. По версии Forbes, Валерий Вавилов, сооснователь блокчейн стартапа BitFury, владеет 500-700 миллионами долларов. Создателю Ethereum Виталику Бутерину принадлежит около 400-500 миллионов долларов.
В рейтинге также оказались запустившие биржу Gemini братья Тайлер и Кэмерон Уинкловоссы (0,9-1,1 миллиарда долларов), глава криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг (примерно миллиард долларов), сооснователь Ethereum Энтони Ди Иорио (около миллиарда долларов), глава Ripple Брэд Гарлингхаус (400-500 миллионов долларов) и другие.