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13:08, 8 февраля 2018 549
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Двое россиян вошли в рейтинг самых богатых владельцев криптовалюты

Двое россиян вошли в рейтинг самых богатых владельцев криптовалюты

Фото: Pixabay.com

Россияне Виталик Бутерин и Валерий Вавилов вошли в первый рейтинг самых богатых владельцев криптовалюты по версии Forbes. Авторы списка отмечают, что примерно оценивали капиталы из-за непрозрачности рынка, сообщает vc.ru.

Лидером рейтинга стал один из основателей платформы Ripple Крис Ларсен с 75,5-7 миллиардами долларов. В январе он занял 15-е место в списке богатейших людей Америки.

За ним следует Джозеф Любин — гендиректор блокчейн-компании Consensys и соучредитель Ethereum. Forbes оценил состояние 53-летнего предпринимателя в 1-5 миллиардов долларов.

В топ-3 попал исполнительный директор криптобиржи Binance Чангпенг Жао с капиталом в 1,1-2 миллиарда долларов.

Среди криптовалютных миллионеров оказались Валерий Вавилов и Виталик Бутерин. По версии Forbes, Валерий Вавилов, сооснователь блокчейн стартапа BitFury, владеет 500-700 миллионами долларов. Создателю Ethereum Виталику Бутерину принадлежит около 400-500 миллионов долларов.

В рейтинге также оказались запустившие биржу Gemini братья Тайлер и Кэмерон Уинкловоссы (0,9-1,1 миллиарда долларов), глава криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг (примерно миллиард долларов), сооснователь Ethereum Энтони Ди Иорио (около миллиарда долларов), глава Ripple Брэд Гарлингхаус (400-500 миллионов долларов) и другие.


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Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

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