«Додо Пиццу» заподозрили в распространении наркотиков. Основателя сети пиццерий дважды допросили, сообщает РБК .

Управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Полицейские сообщили, что пакеты (один весом 550 граммов, другой — 200 граммов) с наркотиками нашли в пиццерии дважды — в ноябре 2017 года и январе 2018 года.

7 февраля, как сообщает управление МВД, владельца сети пиццерий допросили как свидетеля. В четверг, 8 февраля, его повторно вызвали на допрос.

Овчинников рассказал РБК, что в полицию поступило заявление от «некоей Прониной Е.В.». Она сообщила о распространении наркотиков из Латинской Америки «под прикрытием сети пиццерий». Овчинников отмечал, что в туалете одного из заведений нашли наркотики, следствие также заявило о нескольких «закладках» в пиццериях.

«В обвинении от некой неустановленной гражданки предстает совершенно фантастическая версия, что все это [сеть пиццерий] существует для сбыта наркотиков, а я езжу в Латинскую Америку [для приобретения наркотических веществ]. Я там никогда не был», — заявил Овчинников.

Он также предположил, что кто-то использовал имя Екатерины Прониной. По его словам, женщина намеревалась стать франчайзи «Додо Пиццы» и проходила обучение в компании, но потом передумала и стала инвестором пиццерии в Люберцах.

«Мы нашли документы, подписанные Екатериной Прониной. Подпись на заявлении в милицию я помню, и насколько могу судить, она вообще не похожа на подпись Екатерины», — подчеркнул основатель сети.

В состав российской сети «Додо Пицца» входит 298 пиццерий в десяти странах, в том числе в КНР, США и Великобритании. Совокупная выручка компании в январе составила более 759,5 миллионов рублей, выручка за прошедший год — 5,7 миллиардов рублей.