Центр по обслуживанию карт «УмКА» на Почтовой изменил график работы

Информационно-справочный центр проекта «УмКА» на Почтовой изменил график работы. Причина этого — увеличение спроса на транспортные карты, брелоки и браслеты. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.
С 1 февраля Центр работает по будням без перерыва на обед. С 12 февраля расписание его работы будет следующим:
- понедельник 8:30 — 18:00
- вторник 8:30 — 20:00
- среда 9:00 — 20:00
- четверг 8:30 — 20:00
- пятница 8:30 — 18:00
- суббота и воскресенье — выходные.
Телефон «горячей линии» проекта — 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный, с 9:00 до 18:00).
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