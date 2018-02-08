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18:02, 8 февраля 2018 341
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Центр по обслуживанию карт «УмКА» на Почтовой изменил график работы

Центр по обслуживанию карт «УмКА» на Почтовой изменил график работы

Информационно-справочный центр проекта «УмКА» на Почтовой изменил график работы. Причина этого — увеличение спроса на транспортные карты, брелоки и браслеты. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

С 1 февраля Центр работает по будням без перерыва на обед. С 12 февраля расписание его работы будет следующим:

  • понедельник 8:30 — 18:00
  • вторник 8:30 — 20:00
  • среда 9:00 — 20:00
  • четверг 8:30 — 20:00
  • пятница 8:30 — 18:00
  • суббота и воскресенье — выходные.

Телефон «горячей линии» проекта — 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный, с 9:00 до 18:00).

Ранее сообщали сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа.


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Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

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В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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