Житель Сараевского района собрал бульдозер из «девятки». Фото

Житель Сараевского района Алексей Григоров собрал внедорожник из нескольких машин. Об этом пишет ИД «
Автор внедорожника дал ему имя «Танк». Задний мост у машины от автомобиля «Волга», передний — от «Нивы», кузов от «девятки» и двигатель — от «пятнашки».
Идея создания внедорожника появилась у мужчины около двух лет назад. Это время ушло для поиск необходимых узлов и механизмов.
Конструкцию удалось собрать к Новому году за две недели. Сейчас автомобиль совершенствуется и доводится до ума.
К весне рязанец планирует «сделать „танку“ косметику и научить его плавать».