За сутки с рязанских улиц убрали около двух с половиной тысяч кубометров снега

За прошедшие сутки с рязанских улиц убрали около 2500 кубометров снега. Об этом сообщил
Уборка прошла в ночь на среду, 7 февраля. Снег вывозили с улиц Свободы, Ленинского Комсомола, Горького, Краснорядской, Сенной, Маяковского, Чкалова, Халтурина, Соборной, Московского шоссе, площади Ленина. В работах участвовали 80 единиц техники: 25 самосвалов, 12 погрузчиков, четыре трактора, два грейдера, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью выезжали 18 пескоразбрасывателей.
Тротуары и остановки общественного транспорта убирали более 60 рабочих.
За прошедшие сутки с улиц областного центра было вывезено более 2,5 тыс кубометров снега, с начала зимнего сезона — порядка 55 тыс кубометров.