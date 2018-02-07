Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:34, 7 февраля 2018 1 221
 0    0

За сутки с рязанских улиц убрали около двух с половиной тысяч кубометров снега

За сутки с рязанских улиц убрали около двух с половиной тысяч кубометров снега

За прошедшие сутки с рязанских улиц убрали около 2500 кубометров снега. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Уборка прошла в ночь на среду, 7 февраля. Снег вывозили с улиц Свободы, Ленинского Комсомола, Горького, Краснорядской, Сенной, Маяковского, Чкалова, Халтурина, Соборной, Московского шоссе, площади Ленина. В работах участвовали 80 единиц техники: 25 самосвалов, 12 погрузчиков, четыре трактора, два грейдера, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью выезжали 18 пескоразбрасывателей.

Тротуары и остановки общественного транспорта убирали более 60 рабочих.

За прошедшие сутки с улиц областного центра было вывезено более 2,5 тыс кубометров снега, с начала зимнего сезона — порядка 55 тыс кубометров.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:04, 7 февраля 2018
Улицу Татарскую перекрыли до пятницы
14:25, 7 февраля 2018
В Горроще перекрыли улицу
12:34, 7 февраля 2018
За сутки с рязанских улиц убрали около двух с половиной тысяч кубометров снега
9:17, 7 февраля 2018
Суд обязал мэрию отремонтировать асфальт в Ворошиловке 1
15:14, 6 февраля 2018
Новые платные парковки в Рязани появятся не раньше весны 5
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 30 января 2018 22 333
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 18 917
В Рязани закроется крупный супермаркет
10:34, 3 февраля 2018 17 399
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 10
9:13, 28 января 2018 16 269
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
10:06, 26 января 2018 14 037
Появились фото смертельного ДТП в Путятинском районе
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум