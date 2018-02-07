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16:46, 7 февраля 2018 686
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В Рязанской ОКБ открылся кабинет паллиативной помощи

В Рязанской ОКБ открылся кабинет паллиативной помощи

В Рязанской ОКБ открылся кабинет паллиативной помощи. Об этом сообщил портал UZRF.

Кабинет открылся в среду, 7февраля. Открытие приурочили ко Всемирному дню борьбы против рака.

«Паллиативная помощь востребована во всех регионах. В России это направление в медицине активно развивается с 2011 года. В Рязанской области на базе Рыбновской ЦРБ в 2013 году начал работать стационар на 25 коек. Сегодня мы открываем кабинет, который сможет принимать до 25 пациентов в день», — отметил и. о заместителя министра здравоохранения Рязанской области Сергей Спивак.

Также в ОКБ начала работу выездная патронажная служба, специалисты которой будут помогать лежачим пациентам на дому: проводить обезболивание, делать перевязки.

«Кабинет только открывается, а на прием уже записаны восемь человек. Это говорит о востребованности паллиативной помощи. У нас есть опыт работы с такими пациентами: мы оказывали паллиативную помощь больным с кишечными стомами и нарушением функции выделения. Поэтому применим все знания для того, чтобы помочь пациентам с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Но основной нашей работой считаю профилактику рака, чтобы было как можно меньше людей, которым требуется паллиативная помощь», — отметил главврач больницы Дмитрий Хубезов.

Справка

Паллиативная помощь — это помощь, которая улучшает качество жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Чаще всего в ней нуждаются онкобольные с четвертой стадией заболевания.


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