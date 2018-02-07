В Рязанской области пресекли незаконную транспортировку героина. Об этом сообщила
Полицейским стало известно, что в Касимовский район планируют доставить значительную партию сильнодействующего наркотического средства. Выяснилось, что 31-летний житель Касимова направлялся из соседнего региона в Рязань по автодороге.
Правоохранители остановили его и при личном досмотре обнаружили полиэтиленовую упаковку с порошкообразным веществом.
Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно транспортировал при себе более 13 граммов героина.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.