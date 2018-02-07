В январе в Рязани зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщил
Лаборатория Рязанского ЦГМС отобрала и проанализировала 1998 проб воздуха по девяти ингредиентам.
По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы оценили как повышенный.
«(НП) диоксида азота и сероуглерода 1,5%, стандартный индекс (наибольшая измеренная в городе разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКмр.) диоксида азота составил 1,2, сероуглерода — 1,1», — отметили в сообщении.
Наблюдения проводились на четырех стационарных постах четыре раза в сутки.
Кроме того, лаборатория проанализировала 16 проб воды, в которых определялись 18 показателей физико-химического состава.
Кислородный режим рек сохранился на уровне предыдущего месяца.
«Максимальная концентрация растворенного кислорода 13,33 мг/л отмечена в реке Мокша (село Шевали-Майданы), а минимальная зафиксирована в реке Проня (деревня Быково) на уровне 7,59 мг/л, насыщение воды кислородом варьировало от 52 до 95%", — говорится в сообщении Рязанского ЦГМС.
Превышения рыбохозяйственных предельно допустимых концентраций от одного до четырех определяемых показателей регистрировались в 13 пробах из 16.
Радиационный гамма-фон на территории области не превышал критических значений, а в Рязани составил 0,09-0,13 мкЗв/ч.