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10:16, 7 февраля 2018 1 832
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В Рязани зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

В Рязани зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

В январе в Рязани зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщил сайт Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Лаборатория Рязанского ЦГМС отобрала и проанализировала 1998 проб воздуха по девяти ингредиентам.

По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы оценили как повышенный.

«(НП) диоксида азота и сероуглерода 1,5%, стандартный индекс (наибольшая измеренная в городе разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКмр.) диоксида азота составил 1,2, сероуглерода — 1,1», — отметили в сообщении.

Наблюдения проводились на четырех стационарных постах четыре раза в сутки.

Кроме того, лаборатория проанализировала 16 проб воды, в которых определялись 18 показателей физико-химического состава.

Кислородный режим рек сохранился на уровне предыдущего месяца.

«Максимальная концентрация растворенного кислорода 13,33 мг/л отмечена в реке Мокша (село Шевали-Майданы), а минимальная зафиксирована в реке Проня (деревня Быково) на уровне 7,59 мг/л, насыщение воды кислородом варьировало от 52 до 95%", — говорится в сообщении Рязанского ЦГМС.

Превышения рыбохозяйственных предельно допустимых концентраций от одного до четырех определяемых показателей регистрировались в 13 пробах из 16.

Радиационный гамма-фон на территории области не превышал критических значений, а в Рязани составил 0,09-0,13 мкЗв/ч.


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