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17:23, 7 февраля 2018 316
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В Рязани подорожала баранина и подешевел сахар. Мониторинг цен

В Рязани подорожала баранина и подешевел сахар. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожала капуста — на 3,3% (до 14,25 рубля за килограмм) и баранина на 1,6% (до 345,18 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Значительно подешевела гречка — на 2,8% (до 43,88 рубля за килограмм), и помидоры — на 2% (до 138,48 рубля за килограмм). На 1,7% упали в цене сахар и огурцы (до 31,6 рубля и 135,42 рубля за килограмм соответственно).

Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,62 рубля за килограмм.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • карамель — 193,64 рубля за килограмм;
  • пастеризованное молоко — 40,11 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 59,31 рубля за литр;
  • печенье — 114,44 рубля за килограмм;
  • морковь — 19,60 рубля за килограмм;
  • масло — 457,68 рубля за килограмм;
  • творог — 223,32 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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1 день назад
Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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