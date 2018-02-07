В Рязани подорожала баранина и подешевел сахар. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожала капуста — на 3,3% (до 14,25 рубля за килограмм) и баранина на 1,6% (до 345,18 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил
Значительно подешевела гречка — на 2,8% (до 43,88 рубля за килограмм), и помидоры — на 2% (до 138,48 рубля за килограмм). На 1,7% упали в цене сахар и огурцы (до 31,6 рубля и 135,42 рубля за килограмм соответственно).
Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,62 рубля за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- карамель — 193,64 рубля за килограмм;
- пастеризованное молоко — 40,11 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 59,31 рубля за литр;
- печенье — 114,44 рубля за килограмм;
- морковь — 19,60 рубля за килограмм;
- масло — 457,68 рубля за килограмм;
- творог — 223,32 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.