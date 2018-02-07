В главном офисе Прио-Внешторгбанка открылась выставка постмодернизма «Питерский ветер…». Об этом сообщил
На выставке представлены работы Александра Волкова, Армена и Ольги Гаспарян, Аллы Липатовой, Николая Розниченко, Андрея Смирнова, Евгения Титова и Галины Чувиляевой. Ранее экспозицию из 24 картин художников северной столицы демонстрировали в других галереях, в том числе за рубежом, и пользуется интересом у настоящих ценителей профессиональной живописи.
«В галерее Прио мы организовываем не только выставки картин, но и представляем различные работы декоративно-прикладного искусства, скульптуры, фотографии и многое другое, — рассказала президент фонда „Творческое достояние“ Лариса Лысенина. — В этот раз мы собрали несколько картин признанных питерских художников, чтобы дать возможность посетителям банка соприкоснуться с профессиональным искусством. Мы не выставляем безвкусные любительские работы, все авторы проходят жесткий отбор, поэтому на стенах галереи представлены самые достойные картины».
Выставка работает с 9:00 до 18:00. Вход бесплатный.