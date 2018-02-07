У пенсионерки из Чучковского района похитили телевизор и магнитофон. Об этом сообщили на сайте регионального
68-летняя жительница поселка Пузос Рязанской области обратилась в полицию с заявлением о краже. Выяснилось, что накануне ночью злоумышленник забрался в ее дом через окно.
Из соседнего села поступила информация о том, что 28-летний мужчина недорого сбыл поддержанный телевизор. У него дома полицейские обнаружили часть похищенного.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до шести лет заключения.