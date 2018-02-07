Суд обязал администрацию Варсковского сельского поселения ликвидировать свалки

Администрацию Варсковского сельского поселения обязали ликвидировать свалки на территории района. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Прокурор обратился в суд с иском и указал, что при проверке на территории поселения нашли несколько несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и строительного мусора.
Районный суд удовлетворил требования в полном объеме и обязал администрацию муниципального образования ликвидировать свалки в течение трех месяцев. Администрация обжаловала решение, суд оставил его без изменения и не удовлетворил апелляционную жалобу.
Решение вступило в законную силу.