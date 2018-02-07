Житель Сасова получил срок за убийство умственно отсталого

Сасовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении молодого человека, который в несовершеннолетнем возрасте убил человека, находящегося в беспомощном состоянии. Об этом сообщила
Случай произошел 11 сентября 2017 года в Сасове. Несовершеннолетний проходил по улице города и увидел знакомого, страдающего психическим расстройством «в виде умеренной отсталости и имеющего внешние признаки указанного расстройства». Подросток вспомнил, что знакомый ранее оскорбил его приятельницу и «испытывая неприязненные отношения» к человеку, который находился в беспомощном состоянии молодой человек решил убить его.
Злоумышленник ударил мужчину ногами, от чего тот упал. После он продолжил бить последнего ногами, затем взял бетонный камень и бросил ему в голову, причинив закрытую черепно-мозговую травму.
Последний скончался на месте происшествия от отека головного мозга.
Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего, которое рассмотрел суд и учел смягчающие обстоятельства: несовершеннолетний возраст на момент преступления, способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие состояние его здоровья, выражающееся в психическом расстройстве, отсутствие судимостей.
Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.
С учетом положений части 6 и части 6.1 статьи 88, части 1 статьи 62 УК РФ суд признал молодого человека виновным в преступлении по статье 105 части 2 пункта «в» УК РФ и назначил шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на два года.
Приговор суда не вступил в законную силу.