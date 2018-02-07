Руководители двух ухоловских предприятий попали под следствие за невыплату зарплаты. Об этом сообщил
Речь идет о директоре ООО «Техностром» и гендиректоре ОАО Ухоловский завод «Строммашина». Против них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Первый не платил 22-м работникам с июля по ноябрь 2017 года, задолжав не менее 950 тысяч рублей, второй за такой же период задолжал 15 работникам не менее 350 тысяч рублей.
«В обоих случаях поводом для возбуждения уголовных дел послужили материалы о выявленных прокуратурой Ухоловского района фактах нарушений действующего законодательства, направленные в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании», — говорится в сообщени.
Следователи устанавливают обстоятельства преступлений, исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятий, принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате.