Пропавшего 35-летнего рязанца нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Подробности о том, где был найден пропавший неизвестны.
Напомним, мужчина
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пропавшего 35-летнего рязанца нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Подробности о том, где был найден пропавший неизвестны.
Напомним, мужчина
© RZN.info
|
← предыдущая новостьСуд перенес обжалование приговора экс-полицейскому, который насмерть сбил ребенка в Приокском
|
cледующая новость →Жителя Шацка осудили за свастику на остановке
Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.