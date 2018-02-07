Прокуратура через суд потребовала установить освещение на дороге в Скопине

Прокуратура подала в суд на скопинские власти из-за отсутсвия освещения на учестке дороги. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.
Истец требует, чтобы администрация Скопина установить стационарное освещение на участке автодороги от дома №18 по улице Пирогова до перекрестка с Фабричной улицей.
«Отсутствие стационарного электрического освещения на указанном участке автодороги привело к дорожно-транспортному происшествию, а также и в дальнейшем может способствовать созданию аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.
Судебное заседание на 27 февраля.