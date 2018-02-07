Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:45, 7 февраля 2018 1 230
 1    0

Пострадавшая в аварии рязанка отсудила более 100 тысяч за моральный ущерб 3

Пострадавшая в аварии рязанка отсудила более 100 тысяч за моральный ущерб

Пострадавшая в аварии рязанка отсудила более 100 тысяч за моральный ущерб. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Женщина попала под колеса автомобиля, водитель которого нарушил ПДД.

В сообщении отметили, что она «уже не смогла вести прежний образ жизни» после ДТП и обратилась в суд с просьбой о взыскании морального вреда.

Суд удовлетворил ее исковые требования, но виновник аварии не спешил добровольно оплачивать 105 тысяч рублей.

Приставы «заморозили» расчетный счет должника.

Через некоторое время на депозитный счет отдела судебный приставов начали поступать деньги. Спустя несколько платежей, гражданин полностью погасил задолженность.

Таким образом, пристав взыскал в пользу пострадавшей в аварии компенсацию морального вреда.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:13, 7 февраля 2018
Житель Сасова получил срок за убийство умственно отсталого
20:58, 7 февраля 2018
Обстрелявшие сотрудников ДПС рязанцы предстали перед судом 1
19:45, 7 февраля 2018
Пострадавшая в аварии рязанка отсудила более 100 тысяч за моральный ущерб 3
18:11, 7 февраля 2018
Рязанские полицейские задержали в торговых центрах 50 иностранцев
17:49, 7 февраля 2018
Следователи начали проверку по факту травмы ребенка в кадомской школе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 30 января 2018 22 453
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 19 017
В Рязани закроется крупный супермаркет
10:34, 3 февраля 2018 17 799
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 10
9:13, 28 января 2018 16 316
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
10:06, 26 января 2018 14 108
Появились фото смертельного ДТП в Путятинском районе
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум