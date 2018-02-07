Пострадавшая в аварии рязанка отсудила более 100 тысяч за моральный ущерб. Об этом сообщила пресс-служба регионального
Женщина попала под колеса автомобиля, водитель которого нарушил ПДД.
В сообщении отметили, что она «уже не смогла вести прежний образ жизни» после ДТП и обратилась в суд с просьбой о взыскании морального вреда.
Суд удовлетворил ее исковые требования, но виновник аварии не спешил добровольно оплачивать 105 тысяч рублей.
Приставы «заморозили» расчетный счет должника.
Через некоторое время на депозитный счет отдела судебный приставов начали поступать деньги. Спустя несколько платежей, гражданин полностью погасил задолженность.
Таким образом, пристав взыскал в пользу пострадавшей в аварии компенсацию морального вреда.