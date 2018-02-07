Обстрелявшие сотрудников ДПС рязанцы предстали перед судом

В Рязанском областном суде прошли судебные прения по
23 ноября 2016 года злоумышленники напали на полицейского, который был в гражданской форме одежды и встретился с одним из подсудимых для получения информации, необходимой для пресечения незаконного оборота наркотиков. На встречу рязанец пришел в компании с ранее судимым 26-летним жителем Рязанской области и неизвестным мужчиной. В результате полицейского ударили ножом в лицо.
25 ноября в Михайловском районе сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Opel Astra, в салоне которого находились подсудимые. Сразу же после остановки машины пассажиры побежали в лесопосадку. Один из них выстрелил в полицейских из травматического пистолета, другой — из обреза ружья. Снаряды не попали в правоохранителей. После преследования злоумышленников
Одному из подсудимых предложили назначить 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года с возложением ограничений и со штрафом в размере 20 тысяч рублей, другому — три года лишения свободы в колонии общего режима.
Сторона защиты просила оправдать подсудимых.
В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который огласят 27 февраля.