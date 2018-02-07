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20:58, 7 февраля 2018 1 107
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Обстрелявшие сотрудников ДПС рязанцы предстали перед судом 1

Обстрелявшие сотрудников ДПС рязанцы предстали перед судом

В Рязанском областном суде прошли судебные прения по уголовному делу по обвинению двух уроженцев Азербайджана в нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

23 ноября 2016 года злоумышленники напали на полицейского, который был в гражданской форме одежды и встретился с одним из подсудимых для получения информации, необходимой для пресечения незаконного оборота наркотиков. На встречу рязанец пришел в компании с ранее судимым 26-летним жителем Рязанской области и неизвестным мужчиной. В результате полицейского ударили ножом в лицо.

25 ноября в Михайловском районе сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Opel Astra, в салоне которого находились подсудимые. Сразу же после остановки машины пассажиры побежали в лесопосадку. Один из них выстрелил в полицейских из травматического пистолета, другой — из обреза ружья. Снаряды не попали в правоохранителей. После преследования злоумышленников задержали.

Одному из подсудимых предложили назначить 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года с возложением ограничений и со штрафом в размере 20 тысяч рублей, другому — три года лишения свободы в колонии общего режима.

Сторона защиты просила оправдать подсудимых.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который огласят 27 февраля.


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