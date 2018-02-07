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15:33, 7 февраля 2018 1 073
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Николай Любимов обратится к рязанцам в прямом эфире

Николай Любимов обратится к рязанцам в прямом эфире

Николай Любимов обратится к рязанцам в прямом эфире. Анонс мероприятия опубликовали на в группе «Минтерпол Рязанской области» «ВКонтакте».

Трансляцию обращения покажет телеканал «ТКР» в пятницу, 9 февраля, в 11:00.


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6 часов назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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