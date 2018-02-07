На пересдачу. Девушка за рулем учебной машины улетела в кювет под Касимовом

Девушка за рулем учебной машины улетела в кювет под Касимовом. Соответствующие фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло в среду, 7 февраля.
Фото группы «Типичный Касимов»
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Девушка за рулем учебной машины улетела в кювет под Касимовом. Соответствующие фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло в среду, 7 февраля.
Фото группы «Типичный Касимов»
© RZN.info
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Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.