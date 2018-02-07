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17:02, 7 февраля 2018 753
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Москвич одним ударом убил человека за отказ мыть его BMW. Видео

Москвич одним ударом убил человека за отказ мыть его BMW. Видео

В Москве задержали неоднократно судимого 23-летнего местного жителя, который подозревается убийстве сотрудника автомойки. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

У мужчины произошел словесный конфликт с сотрудником организации. Злоумышленник нанес ему удар и последний потерял сознании. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, где от полученных травм он скончался.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы, его заключили под стражу.


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5 дней назад
Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.

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