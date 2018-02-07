Москвич одним ударом убил человека за отказ мыть его BMW. Видео

В Москве задержали неоднократно судимого 23-летнего местного жителя, который подозревается убийстве сотрудника автомойки. Об этом сообщила
У мужчины произошел словесный конфликт с сотрудником организации. Злоумышленник нанес ему удар и последний потерял сознании. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, где от полученных травм он скончался.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы, его заключили под стражу.