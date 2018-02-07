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11:00, 7 февраля 2018 687
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Любимов закрепился в топ-60 медиарейтинга губернаторов

Любимов закрепился в топ-60 медиарейтинга губернаторов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

По итогам января рязанский губернатор Николай Любимов занял 57-е место в рейтинге из 85 глав российских регионов, составленном «Медиалогией». Среди 18 губернаторов ЦФО он стал 11, поднявшись на две строчки.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. В первой тройке остались столичный мэр Сергей Собянин, Андрей Воробьев из Подмосковья и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Замкнул список Кумпилов Мурат из республики Адыгея.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе более 43 тысячи СМИ.


© RZN.info

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