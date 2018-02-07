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15:29, 7 февраля 2018 647
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Глава МЧС России вручил Любимову военно-морской кортик

Глава МЧС России вручил Любимову военно-морской кортик

Николай Любимов получил награду МЧС России. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Церемония награждения прошла в рамках Всероссийского сбора представителей РСЧС в среду, 7 февраля, в Красногорске.

Приказ о присуждении губернатору Рязанской области военно-морского кортика подписал министр Владимир Пучков. Ведомство отметило главу региона «за эффективное и плодотворное сотрудничество по развитию и обеспечению успешного функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Фото из группы «Минтерпол Рязанской области» и со страницы Николая Любимова «ВКонтакте»


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