Глава МЧС России вручил Любимову военно-морской кортик

Николай Любимов получил награду МЧС России. Об этом сообщил
Церемония награждения прошла в рамках Всероссийского сбора представителей РСЧС в среду, 7 февраля, в Красногорске.
Приказ о присуждении губернатору Рязанской области военно-морского кортика подписал министр Владимир Пучков. Ведомство отметило главу региона «за эффективное и плодотворное сотрудничество по развитию и обеспечению успешного функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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