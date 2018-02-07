Игорь Морозов потерял девять позиций в медиарейтинге сенаторов за два месяца. Результаты исследования опубликовала «
Сенатор от Рязанской области занял 18 место. Второй представитель региона в Совфеде Олег Ковалев вновь оказался вне списка.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
Лидерство в списке сохранила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На вторую строчку поднялся Франц Клинцевич из Смоленской области, третьим стал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
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