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10:54, 7 февраля 2018 840
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Число отказов от новорожденных в рязанских роддомах снизилось в три раза

Число отказов от новорожденных в рязанских роддомах снизилось в три раза

Число отказов от новорожденных в рязанских роддомах снизилось в три раза. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

«В 2017 году значительно снизилось количество отказов от новорожденных детей», — рассказала главный врач Рязанского дома ребенка Елена Шатская.

По ее словам, в 2015 году 22 матери дали письменное согласие на усыновление при рождении детей. В 2016 году этот показатель снизился почти в два раза (12 случаев), а в 2017 количество отказов было «рекордно низким», всего шесть случаев в регионе.

Как отметила Шатская, значительной динамики удалось добиться в результате совместной работы медиков и психологов родовспомогательных учреждений и службы по профилактике отказов от новорожденных детей в родильных домах региона, созданной на базе Рязанского дома ребенка.


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1 день назад
Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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