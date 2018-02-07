Число отказов от новорожденных в рязанских роддомах снизилось в три раза. Об этом сообщил
«В 2017 году значительно снизилось количество отказов от новорожденных детей», — рассказала главный врач Рязанского дома ребенка Елена Шатская.
По ее словам, в 2015 году 22 матери дали письменное согласие на усыновление при рождении детей. В 2016 году этот показатель снизился почти в два раза (12 случаев), а в 2017 количество отказов было «рекордно низким», всего шесть случаев в регионе.
Как отметила Шатская, значительной динамики удалось добиться в результате совместной работы медиков и психологов родовспомогательных учреждений и службы по профилактике отказов от новорожденных детей в родильных домах региона, созданной на базе Рязанского дома ребенка.