«Звездное небо» на Почтовой будет работать только в праздники и выходные

«Звездное небо» на Почтовой будет работать только в праздничные и выходные дни. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии.
«Звездное небо» на Почтовой
В летнее время железные опоры конструкции дополнят вазонами и лавочками.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
«Звездное небо» на Почтовой будет работать только в праздничные и выходные дни. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии.
«Звездное небо» на Почтовой
В летнее время железные опоры конструкции дополнят вазонами и лавочками.
© RZN.info
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В январе дорожникам вручили комбинированные дорожные машины.