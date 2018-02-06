За сутки с рязанских улиц вывезли более 2,5 тысяч кубометров снега

За прошедшие сутки с улиц Рязани вывезли более 2,5 тыс кубометров снега. Об этом сообщил
В ночь с 5 на 6 февраля уборка прошла на улицах Ленина, Свободы, Введенской, Николодворянской, Дзержинского, Полонского, Радищева, Ленинского Комсомола, Почтовой, Октябрьской, Грибоедова, Есенина, Праволыбедской, Московского шоссе, площадях Ленина и Свободы. В работах участвовали более 90 единиц техники: 13 самосвалов, пять погрузчиков, пять тракторов, три грейдера. На посыпку проезжей части пескосоляной смесью выезжал 21 пескоразбрасыватель.
К уборке также привлекли более 80 рабочих.
Всего с начала зимнего сезона с рязанских улиц вывезли более 52 тыс кубометров снега.