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12:58, 6 февраля 2018 972
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В Рязанской области в 2017 году выявили меньше поддельных купюр

В Рязанской области в 2017 году выявили меньше поддельных купюр

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области в 2017 году выявили 283 фальшивых купюры, что на 95 штук меньше, чем в 2016. Об этом говорится в пресс-релизе регионального отделения Главного управления Банка России по ЦФО.

Чаще всего подделывали 1000 рублей — 164 штуки (их количество уменьшилось на 44 единицы). В регионе нашли 117 фальшивых пятитысячных банкнот (меньше на 42) и две поддельные купюры номиналом 500 рублей.

Кроме того, в области изъяли восемь поддельных долларов США и одну банкноту евро. В 2016 году фальшивых иностранных купюр было на три больше.


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