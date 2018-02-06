В Рязанской области на карантин закрывали 19 образовательных учреждений

На прошлой неделе в Рязани и четырех районах области на карантин закрывали 19 образовательных учреждений. Об этом сообщила
По данным надзорного органа, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по области соответствовал недельному эпидемическому порогу. В Рязани отметили рост заболеваемости среди детей.
«По результатам вирусологического мониторинга на прошедшей неделе на территории области циркулировали вирусы как гриппозной (грипп, А (H1N1/2009) и В), так и негриппозной этиологии (РС-вирусы, аденовирусы)», — отметили в сообщении.