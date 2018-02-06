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18:14, 6 февраля 2018 2 081
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В Рязани уничтожили почти 50 килограммов пекинской капусты 5

В Рязани уничтожили почти 50 килограммов пекинской капусты

В Рязани уничтожили 48 килограммов пекинской капусты. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Капусту без маркировки нашли на «Пятой базе». Всю партию уничтожили «механическим способом».


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14 часов назад
Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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