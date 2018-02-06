В Рязани уничтожили почти 50 килограммов пекинской капусты

В Рязани уничтожили 48 килограммов пекинской капусты. Об этом сообщила пресс-служба регионального
Капусту без маркировки нашли на «Пятой базе». Всю партию уничтожили «механическим способом».
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В Рязани уничтожили 48 килограммов пекинской капусты. Об этом сообщила пресс-служба регионального
Капусту без маркировки нашли на «Пятой базе». Всю партию уничтожили «механическим способом».
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В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.